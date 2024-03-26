الحلقة 15 من مسلسل المعلم| مصطفى شعبان يقع في فخ الجنتل وجلب شحنة مخدرات دون علمه

بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل "المعلم" بسفر مصطفى شعبان إلى السويس للحصول على شحنة سمك جديدة لإنقاذ محل المعلم بشر وابنته دهب، بعد فشله في توريد الشحنة الأولى بسبب رجال الجنتل وشداد وعنتر.

وتوالت أحداث الحلقة حول مقابلة المعلم مع الريس غريب، حيث قال له: "حقك عليا يا معلم غريب، أنا السبب"، ويتفاجأ غريب بابنه وهو ينادي على مصطفى شعبان ويقول له: "اللي ليه جميل عند أبويا أسده برقبتي.. ومادام وصلت لحرق المراكب يبقى يا نعيش رجالة يا نموت.. حمل السرحة يامعلم".

أوضحت أحداث الحلقة بأن ذلك تخطيط من الجنتل، وبدأ المعلم شداد في الرقص مع الزفة وسط سوق السمك بسبب قدرة المعلم على العودة بالسمك من السويس، حيث طلب المعلم من رجاله توريد السمك وأخذ المخالصة من المعلمة فوز، ولكن رفض شداد وأمر رجاله بإنزال السمك من السيارة من أجل أخذ المخدرات منها بدون علم الجميع.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.