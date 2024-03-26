ads
الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. شهداء وإصابات جراء استهداف منزل بمنطقة مصبح شمال رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي منزلًا قرب ملعب النجوم بمنطقة مصبح شمال رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، قالت طواقم الاسعاف بالدفاع المدني الفلسطيني أنها تمكنت من نقل عدة إصابات معظمها خطيرة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة من المواطنين بالحي السعودي غرب رفح الفلسطينية  .

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة عن الخدمة بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

شهداء جرحى طائرات الاحتلال استهداف منزل قصف منزل شمال رفح قطاع غزة