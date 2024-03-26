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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف علي الحالات القانونية التي يحق لصاحب العمل بها فصل العامل نهائيا

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
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كما يحرص قانون العمل الجديد علي حفظ وضمانة حقوق العاملين بكافة القطاعات الحكومية والخاصة ووضع آليات واضحة ومحددة لحصولهم علي كافة حقوقهم في جميع الحالات حرص أيضا علي حفظ حقوق العمل وصاحبه أو صاحب المنشآة الي يعمل بها العامل وكما إلغاء القانون الفصل التعسفي واستمارة ٦ التى عاني منها العمال لعقود كبيرة وضع أيضا آليات وشروط محددة يحق لصاحب العمل بمقتضاه فصل العامل من المنشأة الي ينتمي إليها إذا ثبتت عليه أحدي الحالات الآتية:٬

 

_ إذا قدم العامل مستندات تخصه وثبت تزويره بها أو انتحل شخصية غير صحيحة أو غير حقيقية.
_ إذا ارتكب العامل خطأ كبير في العمل تسبب عنه أضرار جسيمة للمنشأة وصاحب العمل بشرط أن يقوم صاحب العمل بتبليغ الجهات المختصة بالواقعة خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بما وقع.
_ إذا تكرار من العامل عدم الالتزام بتعليمات السلامة داخل المنشأة ولكن بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر وذلك رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة التعليمات.
 _ اذا انقطع العامل عن العمل بدون سبب واضح أكثر من ٢٠ يوما متقطعة خلال نفس العام أو أكثر من ١٠ أيام متتالية علي أن يسبق فصله إنذاره كتابيا بخطاب موصى عليه  بعلم الوصول من المنشأة التي يعمل بها بعد غيابه ١٠ أيام في الحالة الأولي وغيابه ٥ أيام في الحالة الثانية. 
_ إذا ثبت علي العامل أفشؤه لسر من اسرار المنشأة الي يعمل بها مما ادي تتسبب عنه أضرار جسيمة. 
_إذا عمل بنفس نشاط المؤسسة التي يعمل بها ونافس صاحب العمل. 
_ إذا وجد العامل في حالة سكر او متعاطيا مواد مخدرة أثناء ساعات عمله داخل المنشأة. 
_ إذا ثبت علي  العامل  الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام بالمنشأة وأيضا إذا حدث منه اعتداء جسيم علي أحد رؤساءه أثناء العمل أو بسبه. 
_ وأخيرا إذا لم يراعي العامل الضوابط الواردة في مواد القانون من المادة ١٩٢ الي ١٩٤.

تعرف علي الحالات القانونية الي يحق لصاحب العمل بها فصله نهائيا قانون العمل الجديد