إبراهيم أبو العطا: دخلت التمثيل للتخلص من الخجل

كشف الفنان إبراهيم أبو العطا، تفاصيل دخوله الوسط الفني، موضحًا أنه دخل التمثيل ليتخلص من الخجل.

وقال إبراهيم أبو العطا، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": دخلت التمثيل علشان أشيل الخجل، لأني تعرضت لموقف وأنا في إعدادي كان عندي نهم كبير للقراءة، كنت أقرأ في الأدب، وفي رواية اسمها مصير صرصار شدتني جدًا ونسيت أروح الامتحان، فكان مادة قوية وسقطت فيها في 3 إعدادي، وكان عقاب والدي أني أنقل لمدرسة مشتركة.

وأضاف: كنت أبقى عارف الإجابة واتكسف أقولها علشان البنات، إلا أن آخر يوم الامتحانات أحلى بنت في المدرسة كلها جت تسلم عليا فأنا ممدتش إيدي أسلم، قالتلي أنتي بتتكسفي يا بيضة؟ ومن وقتها وأنا قررت أني لازم أكسر الخجل.

وتابع: بدأت مسرح في فرقة دمياط القومية، وأول رواية اشتغلت فيها كان اسمها أدهم الشرقاوي، وأول ليلة عرض ليا عملت كارثة على المسرح وكنت هسيب التمثيل كله ومشتغلش فيه، المخرج قالي اكسر الحاجز وأدخل، ومابين نهاية الفصل الأول وبداية الفصل التاني اتغير تاريخ حياتي، أن أنا لازم يكون عندي قوة، ولما دخلت لاقيت الجمهور يصفق ويصور، واتعودت، وبعدين خرجت من دمياط ولم أعود إليها إلى الآن.

https://youtu.be/-c6yYkXL1jE?si=tE_RemRsi2eQV10D