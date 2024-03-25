إصابة 12 شخصا في حادث تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

أصيب 12 شخص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على الطريق الحر بعد البوابات اتجاه بنها بنطاق محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم إخطارا بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر بعد بنزينة مشتهر اتجاه بنها بنطاق المحافظة.

جرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف وتبين 12 حالة إصابة جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، فيما يقوم رجال المرور بتجنيب السيارات المشاركة في الحادث من على الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق.

وأوضحت التحريات الأولية أن السبب في الحادث هو السرعة الزائدة التي تسببت في وقوع حادث التصادم، فيما يتم التحقيق في الواقعة وسؤال المصابين حول الحادث وإعداد تقرير بشأن حالتهم الصحية.