أندريه بوير يكتب: الديك الأوروبي «المنفوش»!.. أمريكا تشارك بالتخطيط للهجمات الأوكرانية ضد روسيا.. وأوروبا تخشى وصول ترامب

لم تقدم الولايات المتحدة الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا فحسب، بل ساهمت ولا تزال تساهم في تدريب الجنود الأوكرانيين، بل توفر أيضًا بيانات الاستطلاع والاستهداف، وهي أخيرًا في قلب عمليات التخطيط من مقرها الرئيسي في فيسبادن.



ولن يتمكن الأوروبيون من تقديم كل هذه الخدمات، ولهذا السبب فإن القادة الأوروبيين الذين يفكرون في مواصلة الحرب يشعرون بالخوف من احتمال وصول ترامب، ولكن مهما حدث في الولايات المتحدة، فإن رغبة أغلب القادة الأوروبيين في شن حرب ضد روسيا تبدو ثابتة.



لكن الوضع العسكري في مارس ٢٠٢٤ هو كما يلي: فقدت القوات الأوكرانية قدرتها الهجومية. ويجب أن تكتفى بإثبات وجودها من خلال شن هجمات على الأراضي الروسية، بما في ذلك ضد السكان المدنيين.

في المقابل، استعاد الروس زمام المبادرة ويبدو أنهم راضون عن تعزيز مواقعهم الحالية، لكن لا يمكن استبعاد أن تكون خاركيف وأوديسا مهددتين. في ظل هذه الظروف، وبعد أن دفع الأمريكان الأوكرانيين إلى الهجوم في عام ٢٠٢٣، أملوا عليهم استراتيجية دفاعية لعام ٢٠٢٤ تهدف إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأراضي مع الحد من الخسائر البشرية.. فى المستقبل، يأملون أن يصبح الجيش الأوكراني أقوى خلال عام، بل وأقوى خلال عشر سنوات. تحب وكالة المخابرات المركزية أن تتطلع إلى الأمام!.



ومن أجل انسحاب جزئي بلا شك من التزامها في أوكرانيا، أملت الولايات المتحدة أيضًا على الدول الأوروبية التوقيع على التزامات دفاعية ثنائية مع أوكرانيا على مدى عشر سنوات، وهو ما يعادل ضم أوكرانيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي من باب خلفي.

الدول الأوروبية الرئيسية مطيعة، بريطانيا العظمى، الحليف الأكثر إخلاصًا أولًا، ثم ألمانيا، الأكثر تورطًا في الصراع، ثم فرنسا وإيطاليا وحتى كندا، وقعت بالفعل على هذه الالتزامات.



ولتبرير هذه الاتفاقيات، تثار احتمالات وجود روسيا التي لن يقتصر هدفها الاستراتيجي على احتلال أوكرانيا بالكامل، بل وأيضًا مهاجمة دول البلطيق وبولندا.

وما هذه الشائعات إلا افتراضات لم تؤكدها تصريحات بوتين ولا الحقائق السابقة. والواقع أن بوتين كان يؤكد دائمًا أن الأزمة في أوكرانيا لم تكن صراعًا من أجل الحصول على الأراضي، وأن روسيا بالفعل أكبر دولة في العالم، وأنها ليست مهتمة بغزو دول جديدة. وما يريده بحسب تصريحاته هو شبه جزيرة القرم ودونباس وحياد جزء أوكرانيا الذي لن يكون تحت السيطرة الروسية.

علاوة على ذلك، فإن الحقائق هي كما يلي: في فبراير ٢٠٢٢، نشرت روسيا ١٩٠ ألف جندي في مواجهة ٤٠٠ ألف جندي أوكراني مدربين ومجهزين بشكل جيد من قبل الغرب منذ عام ٢٠١٤. ومن المستحيل غزو أوكرانيا بمثل هذه الوسائل الضعيفة، أو حتى مجرد احتلالها.. لتمركز مليون جندي بشكل دائم ولمهاجمة واحتلال بولندا ودول البلطيق "إفتراضًا"، كم سيحتاج؟

في هذه المرحلة من الأحداث، السؤال الذي يطرح نفسه هو التفاوض.. لقد تم إجهاض هذا التفاوض بالفعل مرتين، في مينسك واسطنبول، الأولى لأن الولايات المتحدة أرادت الوقت لإعداد الجيش الأوكراني للحرب، والثانية لأنها أرادت أن يشن نفس الجيش هجومًا كبيرًا بدعم من الغرب، والذي يمكننا أن نفترض أنهم توقعوا النجاح.

لقد كان خيالًا، ويمكن رؤيته اليوم. لقد حقق الأوكرانيون كل ما كانت قواتهم المسلحة قادرة على تحقيقه بدعم غربي. والآن أصبحنا نعلم أن أوكرانيا لن تهزم روسيا عسكريًا أبدًا، وأنه لا يوجد سلاح معجزة، وأن القوات المسلحة الأوكرانية في حالة حرجة، وأن الهزيمة العسكرية لأوكرانيا تلوح في الأفق، على الرغم من المساعدات الغربية.

إذا كان زعماء الغرب لا يريدون التفاوض اليوم، فماذا يتوقعون بعد ذلك؟ فأوروبا لديها جيوش أضعف من أن تتمكن من الاشتباك ضد الجيش الروسي.. والولايات المتحدة لم ترغب قط ولا تريد مواجهة مباشرة مع روسيا، بسبب الخطر النووي وظل الصين الذي يلوح في الأفق.

وبما أن الغرب قرر أن روسيا هي عدوه على المدى الطويل، فيجب عليه الاستعداد للحرب حتى يكون لديه الوسائل اللازمة للفوز بها. فليعملوا على زيادة ميزانياتهم العسكرية بشكل حاد، مع العلم أن الأمر سوف يستغرق ما بين خمس إلى عشر سنوات للوصول إلى المستوى الكافي وإقناع الرأي العام بمزايا الحرب المستقبلية ضد روسيا.

وفي الوقت نفسه، لا يزال يتعين عليهم أن يستوعبوا الإهانة الناجمة عن المبالغة في تقدير قوتهم، من خلال الاتفاق مع روسيا على وقف إطلاق النار يتبعه مفاوضات سلام، قبل التفكير في الحرب.

وبعيدًا عن هذا النهج، فمن الممكن أيضًا، وهذا ما يقترحونه اليوم، أن ينفذوا تدخلًا نشطًا في أوكرانيا لمحاولة منع الهزيمة العسكرية لأوكرانيا، مع المجازفة باندلاع حرب كبرى حيث من المرجح أن تستخدم الأسلحة النووية التكتيكية. ثم، بعد المجازر والدمار الكبير الذي قد تسببه هذه الحرب الكبرى، ربما يوافق الأوروبيون على مناقشة الأمر مع روسيا بشأن الناجين؟!

ويتعين على العديد من الأوروبيين أن يتصوروا أنه في ظل الوضع غير المواتي لأوكرانيا وأوروبا، كان التعجيل بالأمر أفضل، ما لم يوافقوا على أن يتحولوا إلى أضحوكة ونكتة.

أن تكون صاحب النكتة يعني أن تكون بمثابة مغفل في قضية هشة أو مشروع فاشل يعاني منه المرء من العيوب، في حين يأتي الشركاء الأكثر مهارة أو الأكثر حظا على القمة.

يبدو أن التعبير يأتي من شكل من أشكال الترفيه في العروض المسرحية يسمى "باليه الديك الرومي": كان يتم وضع بعض هذه الديوك الهادئة على صفائح معدنية مرتفعة ومسيجة لتشكل مسرحًا، ثم يتم تسخين هذه الأرضية المعدنية تدريجيًا من الأسفل. عندما شعرت بالحرارة في أرجلها، بدأت الديوك الرومية في الانفعال، والرقص على الصفائح المعدنية بشكل جدي واضح مما جلب الفرح للمتفرجين المسموح لهم بالتفكير في الحدث. تم حظر مثل هذا الباليه في عام ١٨٤٤ بأمر من قائد الشرطة.

أندريه بوير: أستاذ جامعى مُهتم بقضايا التنمية البشرية، يكتب عن وضع الدول الأوروبية فى ظل تبعيتها لواسنطن فيما يتعلق بالحرب فى أوكرانيا