غدا.. النقل توفر اتوبيسات لنقل الجماهير لحضور مباراة مصر وكرواتيا باستاد العاصمة الإدارية 

قررت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي توفير اتوبيسات لنقل الجماهير من الميادين العامة يوم الثلاثاء الموافق 26 / 3 / 2024 وذلك تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور المباراه النهائية بين مصر وكرواتيا

تقرر ان يكون قيام تلك الاوتوبيسات في تمام الساعة الخامسة عصراً من الميادين التالية ( عبد المنعم رياض ، العباسية ، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول " ، مدينة نصر ، وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور ، شبرا الخيمة ، ، المعادي " أمام المركز الاوليمبي " ، الجيزة ، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام ، زهرة العاصمة ، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية " ، الزقازيق امام نادى الشرقية ) كما ستقوم وزارة النقل بتوفير أتوبيسات العاصمة (شركة أكتا) مجانا لنقل القادمين من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة الفنون والثقافة وحتي إستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في إطار افتتاح استاد مدينة مصر الدولية للإلعاب الاولمبية.

كما قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق مد ساعات عمل القطار الكهربائى الخفيف LRT غدا الثلاثاء 26 مارس فقط حتى الساعه الثانية والنصف من صباح اليوم التالى.

والجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية تقع علي طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.