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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يشهد مبادرة «كراتين الخير» لأسرة طلاب من أجل مصر

أسرة طلاب من أجل
أسرة طلاب من أجل مصر
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شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة المرحلة الأخيرة لمبادرة «كراتين الخير » التى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وبالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة، حيث سيتم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المناطق بمحافظة الدقهلية خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، أحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة. 

وأشاد الدكتور شريف خاطر بمبادرة «كراتين الخير» مفتخرا بشباب الجامعة الواعد من أسرة طلاب من أجل مصر، وإتحاد الطلاب و الذين نظموا مبادرة مجتمعية على مستوى متميز ورائع لدعم الأسر الأكثر إحتياجا خلال شهر رمضان المبارك . 

كما أشار إلى أن الجامعة تولى إهتماماً كبيرا بهذه المبادرات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية و الأكثر استحقاقًا، مؤكدًا علي ضرورة العمل على تنشيط مبادرات دعم الأسر الأكثر احتياجًا و ذلك إطار قيام الجامعة بدورها المجتمعى فى خدمة المجتمع، وتعزيز روح التكافل الإجتماعي خاصة في شهر رمضان المبارك.

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الدكتور شريف يوسف خاطر اسرة طلاب من أجل مصر إتحاد طلاب الجامعة أمين عام الجامعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية