رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ضرورة دفع العمل خلال الفترة الحالية، للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق المخطط الزمني لمشروع حدائق تلال الفسطاط، باعتبارها من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية وتستهدف الدولة دخولها حيز التشغيل في أقرب وقت.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: المشروع يتضمن عددًا من أعمال التطوير التي تم الانتهاء من تنفيذها، وشملت تطوير منطقة النادي المصري القاهري من خلال إنشاء مبنى إداري وحمام سباحة أوليمبي، وحمام سباحة للأطفال، كما تم تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، من خلال إنشاء ساحة جديدة بمساحة نحو 12 ألف م2، لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة، وأيضا تم ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص.

وأوضح المهندس خالد صديق أن المشروع يضم 8 مناطق، وله 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين أبواب معاصرة وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية)، وقال: تم مراعاة زيادة المسحطات الخضراء بالمشروع، الذى يتضمن عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، كما يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية، ويخلق متنفسًا جديدًا لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أنه جار العمل لاستكمال تنفيذ مكونات المشروع، وتشمل المنطقة الثقافية بمراحلها الثلاث، ومنطقة الأسواق، ومنطقة النهر، والحدائق التراثية، ومنطقة القصبة، بجانب استكمال البنية التحتية، وأسوار الحفائر، فضلا عن استكمال منطقة المغامرة، وأعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة الوادي والتلال.



كما أشار المهندس خالد صديق إلى أنه جار العمل على تجهيز كراسة الشروط الخاصة بإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط، بالاتفاق مع أحد المكاتب المتخصصة لتقديم العروض الفنية والمالية في هذا الشأن.