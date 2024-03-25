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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. سعد المطعني: إذاعة القرآن الكريم شعار مصري نقل للدنيا علوم الدين

إذاعة القرآن الكريم
إذاعة القرآن الكريم
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أكد الإذاعي سعد المطعني كبير المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، أن إذاعة القرآن الكريم، هى المنبر الوسطى السمح الذى نقل للدنيا كلها علوم الإسلام الحنيف سهلة ميسرة، لافتا إلى أن إذاعة القرآن الكريم الآن على النايل سات والعرب سات.

وأوضح كبير المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، خلال حلقة برنامج "البيت»"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "إذاعة القرآن الكريم، هو شعار خالص لأم الدنيا، وانطلقت فى العديد من الدول بهذا الشعار، بل شارك كثير من الإذاعيين المصريين فى تأسيس عدد من الإذاعات بلغات أصحابها، منها فى ماليزيا وغانا، وهذه هى مصر الثقافة والحضارة التى تنشر الوسطية".

وأضاف: "إذاعة القرآن الكريم تعتمد فى برامجها على الأزهر الشريف، لما فيه من أساطين العلوم الشرعية والإسلامية، حتى تحولت إلى منبر الوسطية فى العالم".

 

كبير المذيعين اذاعة القران الكريم المنبر الوسطى