أسعار كحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر المبارك، الذي يحتفل به المصريون عن طريق شراء كعك العيد.

واليوم أعلنت وزارة التموين عن بدء طرح منتجات “كعك العيد “من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى.

وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

كما تم الطرح بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، ويتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

موقع "البوابة نيوز" ينشر لكم أسعار كعك العيد في منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والمجمعات الاستهلاكية

علبة بسكويت نشادر بسعر 150 جنيها

كعك سادة بسعر 150 جنيها وكعك ملبن بسعر 140 جنيها وبالمكسرات بسعر 210 جنيهات

غريبة سادة بـ160 جنيها للكيلو وغريبة لوز بـ200 جنيه.

بيتى فور عادى بسعر 170 جنيها واللوكس بسعر 200 جنيه وسابليه بسعر 200 جنيه

كوكيز بسعر 170 جنيها.

علبة كعك مشكل “كرتون” وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيها

“كرتون” وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيها

طرح علبة “كرتون” 3 كيلو بسعر 480 جنيه

كما ان علبه 4 كيلو بسعر 650 جنيها

و5 كيلو بسعر 810 جنيهات.

كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة “شفاف” بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيها

علبه “كرتون” 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيهات

علبه 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيها وكرتون 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيها

كما ان علبة “كرتون” 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه

وطرح علبة كعك فاخر بالمكسرات بسعر الكيلو 185 جنيها

كما ان علبة 3 كيلو “كرتون” بالمكسرات بسعر 570 جنيها وعلبة “كرتون” 4 كيلو بسعر 770 جنيها وعلبة 5 كيلو فاخر بالمكسرات بـ945 جنيها

علبة “شفاف” بالمكسرات وزن 1ز5 كيلو بسعر 285 جنيها، وطرح لأول مرة جلاش وزن 500 جرام بسعر 25 جنيها

سمبوسه وزن 500 جرام بسعر 25 جنيها وطرح كنافة وزن 500 جرام بـ25 جنيها وقطايف زنة 500 جرام بـ25 جنيها

كما يتم منح نسبة خصم تصل لـ10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.