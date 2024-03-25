الكشف عن القميص الجديد لريال مدريد

كشفت بعض التقارير الإسبانية، أن فريق ريال مدريد، سيرتدى قميصه الجديد فى المواجهة المقبلة أمام نظيره أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد، سيرتدى الزي الرابع أمام أتلتيك بيلباو، حيث يأتي باللون الأرجواني، وهو من الألوان المميزة للميرنجي.

وكان ريال مدريد فى وقت سابق قد كشف عن الزي الجديد وذلك من خلال حساباته الرسمية، حيث ظهر جود بيلينجهام جنبًا إلى جنب مع زين الدين زيدان أسطورة الميرنجي.

ويعتبر المصمم الخاص بالزي الرابع للميرنجي، هو نفسه الذي صمم قميص ريال مدريد في كلاسيكو موسم 2021-2022، والذي ارتدى فيه الملكي، اللون الأسود، وتعرض للهزيمة بأربعة أهداف نظيفة أمام برشلونة في سانتياجو برنابيو.

ويخشى مشجعو الفريق الملكى فى مواجهة أتلتيك بيلباو بالزى الجديد، من ملاقاة نفس مصير الكلاسيكو.