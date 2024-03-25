صحة غزة: استشهاد 32333 فلسطينيا منذ الهجوم الإسرائيلي في 7 أكتوبر

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع بلغ 32333 حتى الآن، وأصيب 74694 شخصًا، وفي الـ24 ساعة الماضية وحدها، استشهد 107 فلسطينيين وأصيب 176 آخرون.

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا يستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فيما يتعلق بأحدث الاستهدافات، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف 3 منازل في مناطق مختلفة في رفح، مما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة عدد آخر، وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في رفح منذ الصباح إلى 27.

وذكرت مصادر محلية أن اثنين استشهدوا وأصيب شخصان آخران في قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجددًا منتسبي لجنة عشائر تؤمن المساعدات قرب دوار الكويت في مدينة غزة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تحاصر اثنين من المستشفيات في جنوب قطاع غزة.

وأفادت الجمعية بأن قوات الاحتلال تطالب جميع الأشخاص الموجودين في مستشفى الأمل بالخروج عراة، وأغلقت آليات الاحتلال بوابات المستشفى بالسواتر الترابية. وتشير التقارير إلى انقطاع التواصل مع طاقم الهلال الأحمر داخل المستشفى بسبب توقف خدمة الاتصال اللاسلكي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار واقتحام مجمع الشفاء الطبي وتنفيذ غارات على مناطق متفرقة في القطاع.