فاروق فلوكس: 5 سنين مبيتعرضش عليا أدوار وعندي خلاف مع عبد الرحمن أبو زهرة

تحدث الفنان فاروق فلوكس، عن فترة غيابه عن الساحة الفنية والتي وصلت لـ 5 سنوات، مؤكدًا أن الجيل الجديد يرفض تشغيل الجيل القديم، بجانب الكشف عن تفاصيل خلافه مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

وقال فاروق فلوكس، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": غيبت 5 سنين عن الفن، ومتعرضش عليا أدوار خالص طول الفترة دي، وكل الجيل القديم مبيشتغلوش، والجيل الجديد مش عايز الجيل القديم، الجيل الجديد رافض تمامًا الجيل القديم تأليفًا وإخراجًا وتمثيل.

وتابع: السبب التاني في ابتعادي أن جالي حاجة في عيني واصبح عندي ضعف نظر في القراءة، ومن مشاكلي حاليا أني مبعرفش أقرأ قرآن ومبعرفش أمضي، وسجلت كتاب واتفرغ 500 صفحة فيه كل تاريخي.

وعن تفاصيل خلافه مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قال فلوكس: عبد الرحمن أبو زهرة في بيني وبينه خلاف، ولكن هو فنان عن حق مبيشتغلش ليه؟، وعبد الرحمن أبو زهرة كنا بنصور مسلسل في شقة فخمة ولكن الريحة كانت وحشة جدًا وأنا اتكسفت أقول للمخرج نخلص بسرعة علشان التنفس، وعبد الرحمن دخل يقول كلام كتير في المشهد قولتله هي ندوة؟ قالي أه ندوة مش عاجبك أمشي، ودا اللي زعلني منه أوي.

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