محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بسرعه الانتهاء من حصر أصول المحافظة غير المستغلة بالمراكز والمدن بهدف زيادة موارد الدولة واستغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية بكافة القطاعات من مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها، وإنشاء مشروعات قومية على الأراضي المملوكة للدولة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة موقف الاصول غير المستغلة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حمودة السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس محمود السمان مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمهندسة غادة محمد مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تم خلال الاجتماع عرض موقف الوحدات المحلية من حيث حصر أملاك الدولة من خلال تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.

ومن جانبه قال محافظ قنا إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية، لافتًا إلى تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.

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