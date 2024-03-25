ads
الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حلو الكلام.. لَأَوصِيَنَّ بِما أَوصَت بِهِ أُمَمٌ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لَأَوصِيَنَّ بِما أَوصَت بِهِ أُمَمٌ

في الدَهرِ وَالقَولُ مِثلَ الشُربِ مَعلولُ

لا تَأمَنَنَّ أَخا داءٍ وَلا ضَمَنٍ

قَد يُحدِثُ السَيفُ كَلماً وَهوَ مَفلولُ

وَلا يَغُرَّنكَ مِمَّن قَلبُهُ أَحِنٌ

صَمتٌ فَإِنَّ حُسامَ الغِمرِ مَسلولُ

وَإِن دُلِلتَ عَلى شَرٍّ لِتَأتِيَهُ

فَأَنتَ مِنهُ عَلى ما ساءَ مَدلولُ

مَفعولُ خَيرِكَ في الأَفعالِ مُفتَقَدٌ

كَما تَعَذَّرَ في الأَسماءِ فَعلولُ

وَلا يَصُدَنّكَ عَن مَجدٍ وَلا شَرِفٍ

تَبغيهِ أَنَّكَ طَلقُ الوَجهِ بُهلولُ

وَلا تُجِلَنَّ ما الأَحلامُ تَحظُرُهُ

فَقَد عَلِمتَ بِأَنَّ الرِمسَ مَحلولُ

وَقَد يَطِلُّ دِماءً غَيرَ هَيِّنَةٍ

دَمٌ مِنَ الذارِعِ الزِنجِيِّ مَطلولُ

ذاكَ الأَسيرُ كَفانا غُلُّهُ عَنَتاً

فَلَيتَهُ آخِرَ الأَيّامِ مَغلولُ

المعري

الا الش حلو حلول سير انا سماء ماء لكل