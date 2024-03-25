حلو الكلام.. لَأَوصِيَنَّ بِما أَوصَت بِهِ أُمَمٌ

لَأَوصِيَنَّ بِما أَوصَت بِهِ أُمَمٌ

في الدَهرِ وَالقَولُ مِثلَ الشُربِ مَعلولُ

لا تَأمَنَنَّ أَخا داءٍ وَلا ضَمَنٍ

قَد يُحدِثُ السَيفُ كَلماً وَهوَ مَفلولُ

وَلا يَغُرَّنكَ مِمَّن قَلبُهُ أَحِنٌ

صَمتٌ فَإِنَّ حُسامَ الغِمرِ مَسلولُ

وَإِن دُلِلتَ عَلى شَرٍّ لِتَأتِيَهُ

فَأَنتَ مِنهُ عَلى ما ساءَ مَدلولُ

مَفعولُ خَيرِكَ في الأَفعالِ مُفتَقَدٌ

كَما تَعَذَّرَ في الأَسماءِ فَعلولُ

وَلا يَصُدَنّكَ عَن مَجدٍ وَلا شَرِفٍ

تَبغيهِ أَنَّكَ طَلقُ الوَجهِ بُهلولُ

وَلا تُجِلَنَّ ما الأَحلامُ تَحظُرُهُ

فَقَد عَلِمتَ بِأَنَّ الرِمسَ مَحلولُ

وَقَد يَطِلُّ دِماءً غَيرَ هَيِّنَةٍ

دَمٌ مِنَ الذارِعِ الزِنجِيِّ مَطلولُ

ذاكَ الأَسيرُ كَفانا غُلُّهُ عَنَتاً

فَلَيتَهُ آخِرَ الأَيّامِ مَغلولُ

المعري