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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

داليتش يتحدث عن مواجهة تونس ويكشف عن رغبته ببطولة كأس العاصمة

داليتش
داليتش
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تحدث زالاتكو داليتش المدير الفنى للمنتخب الكرواتى، عن الفوز الصعب لفريقه، أمام نظيره التونسى بركلات الترجيح، وعن سعيه للظفر باللقب الأول لبطولة كأس العاصمة أمام المنتخب المصرى.
وتأهل المنتخب الكرواتى إلى نهائى كأس العاصمة، وذلك عقب الفوز على تونس في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر.
وعن صعوبة المباراة أمام المنتخب التونسى، قال داليتش فى حوار تليفزيونى: "كانت مباراة صعبة، الفريق كان متماسكًا في الشوط الأول، ووجدنا دفاعًا قويًا من تونس مع استغلال المرتدات، أجرينا عدة تغييرات وفي النهاية حققنا الفوز وهذا هو المطلوب".
وأضاف: "أردت الاحتفاظ بـ لوكا مودريتش، عندي الاقتناع بأنه ليس من الضروري أن يلعب الـ90 دقيقة كاملة، خاصة وأنها بطولة ودية ويمكن أن نفوز بها بدونه".
وانهى حديثه قائلا: "نريد التتويج بالنسخة الأولى لبطولة كأس العاصمة، والفوز على المنتخب المصرى".
ويخوض منتخب مصر نهائي كأس العاصمة أمام كرواتيا على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة في العاشرة مساء 26 مارس.
 

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