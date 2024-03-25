محافظ المنوفية يتفقد معرض "أهلاً رمضان" بحي غرب شبين الكوم

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام سير العمل بمعرض " أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحى غرب شبين الكوم ، للإطمئنان على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، حيث تفقد المحافظ منتجات المعرض والذى تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والقطاع الخاص ويضم ) الأرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات ) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة لرفع العبء عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان المبارك .

وخلال تفقده للمعرض ، وجه محافظ المنوفية بضخ كمية قدرها 2 طن سكر بالمنفذ لتلبية احتياجات المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لحركة البيع بجميع المنافذ بنطاق المحافظة ويتم ضخ كميات إضافية من المنتجات الأكثر طلبا بين المواطنين لضمان تلبية احتياجاتهم .