خلال 24 ساعة.. ضبط 16256 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16256 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

663 مخالفة السير بدون تراخيص.

30 دراجة نارية مخالفة.

10021 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

6 مخالفات موقف عشوائى.

358 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

3 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.