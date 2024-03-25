ضبط كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر بحوزة 4 أشخاص بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بإدارة مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة البساتين وإستخدامه كمصنع لتعبئه وتغليف التبغ ومستلزماته وقيامهم بتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهولة المصدر وتغليفها مستخدمين فى ذلك علامات تجارية "مقلدة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بداخل المخزن على (557 باكت تبغ – كميات كبيرة من التبغ معدة للتعبئة – أدوات التصنيع).. وإعترفوا بإدارتهم المخزن "بـدون تـرخيص" وحيازتهم للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

