مندور: "قناة السويس" أول جامعة يوجد بها 3 مصادر لتعلم اللغة الصينية على مستوى العالم

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- الأحد الموافق 24 مارس- لقاءا مع وكالة أنباء شينخوا - وكالة الأنباء الصينية الرسمية لجمهورية الصين الشعبية- دار الحوار حول أهمية قناة السويس ودورها الاستراتيجي في المنطقة قديماً وحديثاً.

ثم تطرق الحوار للمشروعات التنموية الكبرى التي تتم داخل مصر بشراكة صينية، متناولا مستقبل العلاقات المصرية الصينية في ظل العصر الذهبي العلاقات المثمرة بين البلدين، وصولاً إلى خطة التعاون بين جامعة قناة السويس والجانب الصيني، خاصة وأن جامعة قناة السويس لديها حجم الشراكة الأكبر بين الجامعات المصرية مع الجانب الصيني.

نسق للحوار الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، وجانج تينج هونج المدير التنفيذي الصيني للمعهد.

وفي البداية- قدم المحاور الشكر للدكتور ناصر مندور على حسن الاستقبال والضيافة، واصفا رئيس الجامعة بأنه سفير الثقافة الصينية في مصر، لكونه أول باحث مصري يدرس الدكتوراه في الصين ويصل إلى منصب رئيس جامعة، مؤكد أن الجانب الصيني يعتز كثيراً بذلك .

و أعرب الدكتور ناصر مندور عن بالغ سعادته بهذا الحوار، معبراً عن شغفه باللغة الصينية وثقافتها التي تتقارب كثيرا مع الثقافة المصرية، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يشهد تطورا كبيرا في ظل قيادة الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونظيره الصيني.

وتابع "مندور" جامعة قناة السويس تمثل نموذجًا ورمزًا مضيئًا في سماء التعاون العلمي والثقافي بين مصر والصين، حيث أنها أول جامعة مصرية تؤسس للعلاقات العلمية والثقافية مع الجامعات الصينية، وهي أكبر جامعة تترجم هذا التعاون على أرض الواقع من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، والتي أثمرت عن:

إنشاء معهد كونفوشيوس 2008 , ومعهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك 2013 , والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 2018.

وأضاف أن جامعة قناة السويس هي الوحيدة على مستوى العالم التي يوجد بها 3 مصادر لتعلم اللغة الصينية تتمثل في ...وجود قسمين للغة الصينية بكليتي الألسن و الآداب، إضافة إلى معهد كونفوشيوس.

وأردف "مندور" أن جامعة قناة السويس تساهم بشكل كبير من خلال هذه المشروعات العلمية والثقافية المشتركة مع الصين في دعم العديد من المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم قناة السويس، من خلال دعم توطين التكنولوجيا الصينية، وإعداد الكوادر البشرية الفنية المدربة على أعلى مستوى، لدفع عجلة التنمية الشاملة بالمنطقة، انطلاقًا من أساس أن الجامعة هي قاطرة التنمية للمجتمع، وإيمانًا بدورها في خدمة الوطن.

وتابع : "في إطار دور جامعة قناة السويس الرائد لتعزيز العلاقات الثنائية الثقافية والعلمية بين مصر والصين- فقد أثمرت عن إنشاء الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية عام 2018، بالتعاون بين الجامعة وجامعة بكين للتكنولوجيا ومؤسسة مصر الخير، وتشرفت بأن أكون العميد المؤسس لها، وهي أول كلية يتم إنشاؤها في مصر لإعداد خريج فني متميز يطابق المواصفات العالمية، وخدمة المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر، خصوصًا في محور قناة السويس أحد المحطات الهامة في مبادرة الحزام والطريق وهذا النشاط الهائل لجامعة قناة السويس في دعم الملف العلمي والثقافي مع جمهورية الصين الشعبية يعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة بمنطقة قناة السويس بشكل خاص، ومصر على وجه العموم.

فيما أوضح الدكتور حسن رجب أن وكالة شينخوا تُعتبر أكبر هيئة إعلامية في الصين، وواحدة من أكبر الوكالات الإخبارية في العالم، وهى مؤسَّسة على مستوى الوزارة تابعة لمجلس الدولة في الصين، وهي أعلى هيئة إعلاميَّة حكومية في البلاد إلى جانب صحيفة الشعب اليومية.

وفي نهاية الحوار قدم الدكتور ناصر مندور الشكر لوفد وكالة شينخوا مـُرحبا بهم في رحاب جامعة قناة السويس.