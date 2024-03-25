حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بالبحيرة.. صور

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق لضبط الأسعار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملات بمركزى إدكو و كوم حمادة تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدى مدعم و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضر لعدم الإحتفاظ بسجل الزيارات وقت المرور.

وبمركزى بدر و الدلنجات تم ضبط 40 شيكارة محسن زراعى و10 شكائر أسمنت مجهول المصدر بالإضافة لضبط 9 مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى ٤ شكائر دقيق بلدى مدعم و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبحملة مماثلة بمركز وادى النطرون تم ضبط 100 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحل مبيدات زراعية لحيازتة 10 شكائر يوريا مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.