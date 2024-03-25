أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 437 ألفا و390 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 437 ألفا و390 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعد مقتل 640 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و887 دبابة و13 ألفا و183 من المركبات المدرعة و10 آلاف و877 من النظم المدفعية و1018 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و726 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1785 من المعدات الخاصة و8 آلاف و539 طائرة مسيرة وغواصة و14 ألفا و454 من المركبات وخزانات الوقود".



من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف" إن الجيش الروسي شن 258 غارة على تسع بلدات تابعة للإقليم الواقع بجنوب شرق أوكرانيا الليلة الماضية".

وأضاف:"أن الجيش الروسي شن ست غارات جوية على بلدات مالينيفكا وروبوتاين ومالا توكماشكا، وهاجمت 22 طائرة بدون طيار بلدات هوليابول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سقطت 230 قذيفة مدفعية في هوليبول وروبوتاين ونوفواندرييفكا ومالينيفكا ومالا توكماشكا وليفادني وبريوتني وفيربوفي ونوفودانيليفكا، في حين وردت خمسة تقارير عن تدمير المباني السكنية والبنية التحتية.