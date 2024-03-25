تجديد حبس عصابة الدراجات الهوائية في التجمع الأول

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة ، اليوم ، حبس شخصين لقيامها بسرقة الدراجات الهوائية، بأسلوب المغافلة بنطاق قسم شرطة التجمع الاول 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للمقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الاول، تفيد قيام شخصين “لهما معلومات جنائية” بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب “المغافلة”.

وعلي الفور كلف رئيس المباحث معاونيه بوضع خطة أمنية محكمة لضبطهما، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت جهود رجال مباحث التجمع الاول، من ضبطهما وأقرا بإرتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما “حسن النية” صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية.