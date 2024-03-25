تجديد حبس سائقين ضبط بحوزتهما 36 كيلو حشيش بمدينة بدر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم، بتجديد حبس سائقين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 36 كيلو جرام، قبل ترويجها بنطاق مدينة بدر.



تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية