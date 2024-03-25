الحلقة 14 من مسلسل "المعلم"| مصطفى شعبان يصمم على الوقوف أمام الجنتل وشداد بشحنة سمك جديدة

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "المعلم" بتنازل مصطفى شعبان على عقد بيع منزله مقابل النقود التي أعطاها له زوج شقيقته، مقابل الحصول على شحنة سمك جديدة من السويس.

دارت أحداث الحلقة حول تفكير "المعلم" في طريقة جلب السمك من السويس حيث أبلغ "غلوش" الشخصية التي يقدمها الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود أن يأتي برجال معه، وأكد فتوح أحمد وعلاء زينهم عن شهامة المعلم ورغبته في العودة للسويس من أجل شراء السمك وتوريده للمعلم بشر، حيث أكد علاء زينهم أن الجنتل وشداد هم وراء سرقة السمك من المعلم، وأن الريس غريب سوف يساعد المعلم مرة أخرى.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم ومن اخراج مرقس عادل.