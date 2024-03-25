عبد المنعم سعيد: هدفي منذ المرحلة الإعداية كان الالتحاق بكلية العلوم والاقتصاد السياسية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشورى، إنه التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرًا إلى أن هدفه منذ المرحلة الاعداية كان الالتحاق بهذه الكلية.

وتابع "سعيد"، خلال حواره على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن دخوله إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كانت مرتبطًا باهتمامه بالشأن العام، ولذلك كان حريصًا على شراء الصحف من مصروفه بصفة يومية وقراءة مقالات الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وقراءة تفاصيل الأحداث الكبيرة.

ولفت إلى أن عندما ذهب لتحضير الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة، لم يشعر بفرق بينه وأصدقائه في أمريكا، ومن ثم التحق بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

