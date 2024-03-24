البحوث الإسلامية: مرصد الأزهر العالمي أحد أدوات الدولة لرصد الجماعات الإرهابية

قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الجماعات المتطرفة مثل داعش وبوكو حرام حاولت أن تُقدم صورة غير مألوفة للإسلام، حيث نصبت هذه الجماعات نفسها على أنها تمتلك مفاتيح الجنة والنار، وهذا يُعتبر تأله على الله عز وجل.

وأضاف "عياد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات المتطرفة أدت لسفك الكثير من الدماء، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر ناشيء من صحيح الدين، ولكنه حدث بسبب القراءات الانتقائية للدواعش ومن سار على دربهم.

ولفت إلى أن مرصد الأزهر العالمي هو عين الأزهر على العالم الخارجي، وهو أحد الأدوات المهمة للدولة المصرية لرصد تحركات الجماعات الإرهابية وأهم آرائها.