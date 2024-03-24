وفاة شاب في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، على فراش مستشفى الفيوم العام، متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي الاوسطي باتجاه الفيوم ، والذي أسفر عن إصابة آخرين .

وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية الفهمية بمركز طاميه، بعد وفاة الشاب عبدالله محمد أحمد يحي، صاحب الـ20 عاما، متأثرا بإصابته في الحادث الأليم، مؤكدين أن الشاب كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة.

ترجع أحداث الواقعة إلى أول أمس ، إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي الاوسطي باتجاه مدينة الفيوم، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة عبدالله محمد احمد يحي، يبلغ من العمر 20 عامًا، بإشتباه ما بعد الارتجاج، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.