كاثدرائية القديس جورج في القدس تحتفل بأحد السعف (المسمى بأحد الشعانين)

احتفلت رعيتي كاثدرائية القديس جورج بعيد الشعانين، حيث بدأت الخدمة بالدورة التقليدية من باحة الكلية مع رتبة بركة السعف والأغصان ومن ثم اتجه الموكب نحو الكنيسة في اجواء من الترانيم والتسبيح احتفالا بذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.



وفي عظته تحدث المطران حسام نعوم عن اهمية هذا اليوم الذي يعتبر بداية أسبوع الالام.

ويعلمنا المسيح من خلال دخوله المنتصر إلى أورشليم التواضع والطاعة والصبر والرجاء. هذا ما دار بفكر المسيح حين دخوله وسط الهتافات حسب ما كتب بولس الرسول الذي دعانا ليكون فينا هذا الفكر الذي بالمسيح يسوع (الرسالة إلى اهل فيلبي).

ودخول المسيح إلى أورشليم حدث بين قيامتين: قيامة لعازر وقيامة المسيح من بين الاموات. ونحن اليوم نعيش ايضا بين قيامتين: قيامة المسيح والقيامة العامة في اليوم الأخير.

واختتم دعونا نسير معاً بحسب فكر المسيح بإطاعة الله حتى نكون شركاء في الخزائن السماوية. نسجد لآلامك أيها المسيح فأرنا قيامتك المجيدة.

