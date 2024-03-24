الأمين العام للأمم المتحدة يجتمع بلاجئين سودانيين في القاهرة ويؤكد على أهمية السلام

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم بالقاهرة مع مجموعة من اللاجئين السودانيين الذين فروا مؤخرًا من العنف في بلادهم.

وجاء اللقاء خلال إفطار رمضاني أقيم يوم السبت 23 مارس، حيث أكد جوتيريش على أهمية السلام والاستقرار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وحث جميع أطراف النزاع في السودان على الالتزام بوقف أعمال العنف.

التضامن مع الشعب السوداني

وقال جوتيريش: "في هذه اللحظة، يجب على المجتمع الدولي أن يعبر للشعب السوداني عن نفس التضامن الذي قدمه السودانيون دائمًا لأولئك الذين كانوا لطالما يبحثون عن الحماية والأمان بداخل السودان."

وأشار جوتيريش إلى أن السودان كان يستضيف قبل النزاع أكثر من مليون لاجئ، اضطر الكثير منهم إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية قبل الأوان في ظل أوضاع متردية.

وأجبرت الحرب حتى الآن أكثر من 1.5 مليون شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر، مما فرض ضغوطًا على الموارد المنهكة بالأساس.

وتأتي زيارة جوتيريش قبل أسابيع قليلة من دخول الصراع في السودان عامه الأول، اعتبارًا من 17 مارس 2024.

ووفقًا لأرقام وزارة الخارجية المصرية، فر أكثر من 500 ألف سوداني من الصراع في السودان إلى مصر، مما جعل مصر ثاني أكبر مضيف للسودانيين الفارين من الصراع القائم، تليها تشاد.

وفي خلال 11 شهرًا، مارس عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا.

وتوفر لهم المفوضية التسجيل وخدمات الحماية بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة النقدية للفئات الأكثر احتياجا.

ومع ذلك، مع تلبية 22 في المائة فقط من نداء التمويل حتى الآن، فإن استدامة هذه الخدمات معرضة للخطر.

وقالت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية اللاجئين لدى الحكومة المصرية ولدى جامعة الدول العربية، "يظل الدعم الإضافي للمفوضية والحكومة المصرية، على المستويين المركزي والمحلي، ضروريًا، خاصة لمواصلة ضمان الوصول الشامل إلى الخدمات العامة للجميع. لا يمكن للأزمة السودانية أن تصبح أزمة أخرى منسية."

وتأتي زيارة جوتيريش إلى مصر كجزء من التقليد الذي بدأه عندما كان يشغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسليط الضوء على المجتمعات المسلمة التي تعاني من محنة.

وخلال زيارته التي استمرت يومين، كرر جوتيريش دعواته العاجلة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف العنف، لا سيما في غزة والسودان.