"رامز جاب من الآخر".. انتصار وميريهان حسين ضيوف حلقة اليوم

يستضيف الفنان رامز جلال في برنامج "رامز جاب من الآخر" كل من الفنانة انتصار وميريهان حسين، في حلقته اليوم على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وطارق لطفي، ومحمد أنور، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

ومن المقرر ظهور عدد من الفنانين خلال الحلقات المقبلة، منهم: مها أحمد، مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، الاعب حسين الشحات، محمد رياض، يسرا اللوزي، اللاعب مصطفى شوبير، حارس المرمى محمد أبو جبل، الإعلامي زيدنا عبد الناصر.