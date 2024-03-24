مدير "تعليم دمياط" يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بمديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل وشئون الطلبة لمناقشة الاستعداد لأعمال امتحانات النقل في الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تتابع كافة الإجراءات التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأكد غريب على الالتزام بالكثافة القانونية للطلاب داخل اللجان، بحيث لا تزيد عن 20 طالب في اللجنة، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بسير أعمال الامتحانات، وفقاً للقواعد المنظمة لها وعدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات والالتزام بتنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية.