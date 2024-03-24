استمرار برنامج إطلالة لتعليم وتطوير مهارات النشء بشمال سيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فعاليات برنامج اطلالة لتدريب النشئ علي تصميم وتنفيذ الملابس و تعلم فن تصميم الإكسسوارت، وتعلم فن التطريز والغرز السيناوية وذلك لتعم الفائدة لأبنائنا الطلائع وتعلم مهارات جديد ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور اللواء المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، و جيهان حنفي رئيس الأداة المركزية للطلائع ووكيل الوزارة.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية بشمال سيناء ، أن البرنامج أستهدف 60 طليعا وطليعة من الطلائع المميزين سعيا لصقل وتنمية قدراتهم الذاتية وحثهم على استثمار طاقاتهم بشكل إيجابى بناء واغتنام أوقاتهم لخدمة مجتمعهم والمساهة بشكل فعال فى بناء مجتمع سوى متحضر .

حيث تم تنفيذ ورشة حول فن التصميم وتعلم الغرز السيناوية وتعلم فن اخذ المقاسات في فن الحياكة وتصميم الأزياء

وذلك تحت اشراف المدربين نجاة عزت ورانيا جمال تحت اشراف ومتابعة اسراء العيسوي مشرفه المشروع.