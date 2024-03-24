اختتام فعاليات الرواق الأزهري في شمال سيناء بندوة عن “حقوق ذوي الأرحام"

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمركز شباب بئر العبد ، وذلك بندوة للطلائع بعنوان حقوق زوي الأرحام، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف تحت عنوان تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة .

يهدف برنامج الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف

التسابق في شهر رمضان للأعمال الطيبة

أكدت فيها الواعظة ولاء محمد ، أن الجميع يتسابق في شهر رمضان المبارك للأعمال الطيبة، وأن الحسنة بعشر أمثالها، موضحة أنه لابد أن يكون الهدف في العمل هو رضا الله سبحانه وتعالى.

وأشارت إلى أن ذوي الأرحام هم أولى الناس بالمعروف، سواء كان قريبًا بالنسب أو بالرحم، أو بالسفر أوى بالزمالة في العمل، وأن صلة الأرحام يحثنا عليها ديننا الحنيف في قوله تعالى: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام"، مؤكدا أن الإسلام حذر من قطيعة الرحم".