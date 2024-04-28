ads
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السيسي: سيتم تنفيذ مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم تنفيذ مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مركز الدولة للبيانات والحوسبة السحابية، اليوم الأحد، أنه عندما تم تكليفه بمهمة تخطيط المدينة وفق المعايير المناسبة، أعطى التعليمات بجعل المدينة رقمية.

وأوضح أن الشركة المتخصصة طلبت إجراء تغييرات واسعة النطاق على المفهوم الهندسي الذي تدرسه المدينة، وهو ما ترتب عليه تكاليف باهظة.

وتابع: "قد يقول الناس في مصر، لماذا تنفقون الكثير؟ هل لدينا أي خيار آخر؟ إما أن نبقى كمخلوقات الله الموجودة في العالم، أو نبقى متخلفين ويبقى العالم بسيطا وببساطة لأننا لسنا دولة غنية".

الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة العدالة العاصمة الإدارية الجديدة مركز الدولة للبيانات والحوسبة السحابية