كشف ملابسات مقتل عامل خلال مشاجرة بدمياط.. وضبط الجاني

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تلقي مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل – مقيم بدائرة المركز) مصابة بعيار نارى.

بالإنتقال والفحص وسؤال والده (نجار - مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشاجرة بين نجله و(عامل - مقيم بذات العنوان) بدائرة المركز أطلق خلالها الأخير عيار نارى تجاه نجله من ( بندقية خرطوش) كانت بحوزته لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم ضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.