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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

كشف ملابسات مقتل عامل خلال مشاجرة بدمياط.. وضبط الجاني

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بدمياط خلال مشاجرة.. وضبط مرتكب
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تلقي مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل – مقيم بدائرة المركز) مصابة بعيار نارى.
 بالإنتقال والفحص وسؤال والده (نجار - مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشاجرة بين نجله و(عامل - مقيم بذات العنوان) بدائرة المركز أطلق خلالها الأخير عيار نارى تجاه نجله من ( بندقية خرطوش) كانت بحوزته لخلافات بينهما.
 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم ضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية عيار ناري