تحرير 230 مخالفة تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 16 حتى 23 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لاتخاذ اللازم عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية بتحريك أسعار الوقود، حيث تم المرور على جميع محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز لمتابعة عمل المحطات وتذليل أية عقبات تواجه عمليات التوزيع للجمهور وإجراء جرد فعلي للمنتجات البترولية واسطوانات البوتاجاز وإعداد تقارير بالأرصدة، كما تم المرور على محطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة للتأكد من انتظام عملية استلام الغاز الصب وانتظام عملية تسليم المتعهدين لحصصهم من اسطوانات البوتاجاز وفقاً للأسعار الجديدة ساعة التغيير، والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الغاز الصب بالمحطات، هذا بالإضافة إلى المرور على المخابز بكل مركز لمتابعة انتظام عمل المخابز وتوافر الوقود اللازم للتشغيل بكل مخبز وخاصة المخابز التي تستخدم السولار كقود ومراقبة عملية صرف الخبز.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 167 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 30 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 67 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 23 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 28 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و14 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، 4محاضر للتصرف في 19 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضر لتجميع 6 أجولة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.