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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وكلاء جدد لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارين؛ بتكليف اثنين من الوكلاء، بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة.

وتضمنت القرارات؛ تكليف الدكتورة منال أنور سيد عيد الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية، بكلية التربية للطفولة المبكرة؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية؛ لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام.

وتكليف الدكتورة لمياء أحمد محمود الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية، بكلية التربية للطفولة المبكرة؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية؛ لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي بضرورة مواصلة العمل؛ من أجل تقديم تعليم يواكب متطلبات الحاضر، والمستقبل، وإعداد كوادر متميزة، ومتخصصة؛ من معلمي رياض الأطفال؛ قادرين على تحقيق الريادة التربوية، والعلمية، والمنافسة في كافة مجالات الطفولة المختلفة.
 

التربية للطفولة المبكرة الدراسات العليا والبحوث خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون الدراسات العليا والبحوث كلية التربية للطفولة المبكرة