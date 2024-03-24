وكلاء جدد لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارين؛ بتكليف اثنين من الوكلاء، بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة.

وتضمنت القرارات؛ تكليف الدكتورة منال أنور سيد عيد الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية، بكلية التربية للطفولة المبكرة؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية؛ لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام.

وتكليف الدكتورة لمياء أحمد محمود الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية، بكلية التربية للطفولة المبكرة؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية؛ لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي بضرورة مواصلة العمل؛ من أجل تقديم تعليم يواكب متطلبات الحاضر، والمستقبل، وإعداد كوادر متميزة، ومتخصصة؛ من معلمي رياض الأطفال؛ قادرين على تحقيق الريادة التربوية، والعلمية، والمنافسة في كافة مجالات الطفولة المختلفة.

