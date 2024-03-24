الحبس 3 سنوات لمتهمة في سرقة مسكن مخدومتها بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الٱحد، الحبس 3 سنوات لمتهمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن مخدومتها بمدينة نصر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من محاسبه سرقة مشغولات ذهبية من مسكنها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطها بدائرة القسم حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية) على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بسرقتها من داخل مسكن التي تعمل به كخادمة ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمتها بارتكاب السرقة واعترفت بارتكابها واقعة سرقة بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.