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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة لايت

دراسة حديثة تكشف علاقة التقبيل بتسوس الأسنان

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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كشفت دراسة حديثة أن تسوس الأسنان مثل أي عدوى يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال المباشر.

وأوضح الدكتور أليكسي سوشنيكوف أخصائي طب الأسنان فى تصريحات صحفية، أن تسوس الأسنان ذو طبيعة معدية، ويمكن أن ينتقل من خلال تناول الكربوهيدرات البسيطة والتي بدورها يمكن أن تدمر أنسجة الأسنان ولذلك يمكن أن تنتقل البكتيريا المسببة للتسوس من خلال التقبيل.

كما ثبت أن هذه البكتيريا تنتقل من الأمهات إلى الأطفال و لهذه البكتيريا نمط وراثي وتنتقل إلى الطفل من الأم التي لم تخضع لمعالجة تجويف الفم والأسنان، ويجب معالجة الأسنان وأمراض الفم لدى الشريك بصورة صحيحة والإهتمام بنظافة تجويف الفم حتى لا يحدث إنتقال مباشر للتسوس.

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