أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 24 مارس 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3428 جنيها للبيع و 3464 جنيها للشراء

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3000 جنيه للبيع و 3030 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2571 جنيها للبيع و 2597 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2005 جنيهات للبيع و 2025 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألف جنيه للبيع و 24.42 ألف جنيه للشراء.

وبلغت قيمة أوقية الذهب 2164 دولارا للبيع و 2165 دولارا للشراء.