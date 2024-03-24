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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 24 مارس 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3428 جنيها للبيع و 3464 جنيها للشراء
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3000 جنيه للبيع و 3030 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2571 جنيها للبيع و 2597 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2005 جنيهات للبيع و 2025 جنيها للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألف جنيه للبيع و 24.42 ألف جنيه للشراء.
وبلغت قيمة أوقية الذهب 2164 دولارا للبيع و 2165 دولارا للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم