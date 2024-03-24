استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 24 مارس 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3428 جنيها للبيع و 3464 جنيها للشراء
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3000 جنيه للبيع و 3030 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2571 جنيها للبيع و 2597 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2005 جنيهات للبيع و 2025 جنيها للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألف جنيه للبيع و 24.42 ألف جنيه للشراء.
وبلغت قيمة أوقية الذهب 2164 دولارا للبيع و 2165 دولارا للشراء.
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024
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استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 24 مارس 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 24 مارس 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.