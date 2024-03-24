استهداف سيارة تقل 5 جنود من جنود إسرائيليين شمال الضفة الغربية

أعلن فلسطينيون، الليلة، تنفيذ عملية ضد سيارة تقل خمسة جنود إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة "طولكرم - سرايا القدس"، في بيان صحفي اليوم، إن عناصرها استهدفوا السيارة في قرية دير الحصن في طولكرم، مشيرة إلى أن الجنود سقطوا بين قتلى وجرحى.

وأشارت إلى أن العملية تأتي ردًا على اغتيال الاحتلال أربعة في مُخيم "نور شمس" في طولكرم الأسبوع الماضي.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية أي نبأ بخصوص العملية حتى وقت إعداد الخبر.

وكان فلسطيني، فتح النار على حافلة صغيرة تقل مُستوطنين غرب رام الله صباح أمس، قبل أن يستشهد في اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي استمر خمس ساعات. وأصيب سبعة جنود إسرائيليون في الاشتباك مع الفلسطيني، قبل أن يعلن عن مقتل أحدهم مُتأثرًا بجروحه في وقت سابق الليلة.