غارات جوية إسرائيلية تستهدف "بعلبك" شرقي لبنان

أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد، في نبأ عاجل نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (سابقًا بتويتر)، بأن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على مبنى في حي العسيرة في بعلبك، بالقرب من منزل القيادي في "حزب الله" حسان اللقيس، وذلك وفق المعلومات الأولية التي توفرت.

وأشارت "العربية" المبنى المستهدف يتألف من أربع طوابق، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن هذا الهجوم جاء "ردًا على إطلاق مسيّرات في وقت سابق اليوم باتجاه منطقة "كفر بلوم"، حيث هاجمت طائرات الجو المنطقة بعلبك في العمق اللبناني".