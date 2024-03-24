ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

غارات جوية إسرائيلية تستهدف "بعلبك" شرقي لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد، في نبأ عاجل نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (سابقًا بتويتر)، بأن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على مبنى في حي العسيرة في بعلبك، بالقرب من منزل القيادي في "حزب الله" حسان اللقيس، وذلك وفق المعلومات الأولية التي توفرت.

وأشارت "العربية" المبنى المستهدف يتألف من أربع طوابق، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن هذا الهجوم جاء "ردًا على إطلاق مسيّرات في وقت سابق اليوم باتجاه منطقة "كفر بلوم"، حيث هاجمت طائرات الجو المنطقة بعلبك في العمق اللبناني".

لبنان طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة إسرائيلية بعلبك