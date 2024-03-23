لقاء رمضاني لصيادلة المنوفية وأسرهم برعاية النقابة

نظمت نقابة صيادلة المنوفية اليوم السبت، إفطارها السنوي لصيادلة المنوفية بشبين الكوم بحضور أكثر من 300 صيدلى وأسرهم.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامى للنقابة أن الإفطار هى فاعلية سنوية ثابته تحرص عليها النقابة كنشاط اجتماعى يدعم ترابط الصيادلة وأسرهم وملتقى رمضانى مميزا، مضيفًا أن الإفطار برعاية نقيب صيادلة المنوفية دكتور مصطفى سلام وحضور أعضاء مجلس النقابة.

هذا وقد حضر الإفطار قيادات مختلفة من داخل المحافظة وخارجها حيث حضر الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية ، والنائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، والنائب الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ والأستاذ الدكتور أشرف بيومي رئيس قسم بكلية الصيدلة جامعة الأزهر ورئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الأسبق ، واللواء الدكتور محمد ابوشنب مدير المستشفى العسكري ، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، والدكتور ناصر أبوحسين رئيس هيئة الدواء فرع المنوفية ، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة جامعة المنوفية والدكتور أحمد دنيا وكيل كلية الصيدلة والدكتور عمرو كمال والدكتور بسام شعبان كلية الصيدلة الجامعة الأهلية، ونقيب أطباء المنوفية دكتور أحمد القرش ومجلس نقابة الأطباء ، ونقيب أطباء الأسنان دكتور أحمد علام ونقيب مهندسي المنوفية دكتور مهندس أشرف فرحان ولفيف من نقباء صيادلة الدلتا حيث حضر نقيب صيادلة القليوبية دكتور مجدى ثابت والدكتور بكري سعيد ، ونقيب صيادلة الشرقية الدكتور عصام أبوالفتوح ونقيب صيادلة كفر الشيخ الدكتور محمد فهمي والدكتور ابراهيم الجندي.

كما حضر الإفطار قيادات ادارة الصيدلة بالمنوفية ، هذا وقد شارك فى الإفطار السنوى للصيادلة لفيف من كبار صيادلة المنوفية من مراكز المحافظة فى أجواء من المحبة والترابط الصيدلي.

IMG-20240323-WA0027

IMG-20240323-WA0025

IMG-20240323-WA0028(1)

IMG-20240323-WA0028