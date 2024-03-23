من بلاط صاحبة الجلالة إلى بلاتوهات التصوير.. شباب الصحفيين يشاركون في الأعمال الرمضانية

غادة طلعت مع «جودر» وعمرو صحصاح يقف على «عتبات البهجة» مع «صدفة»

أمنية شاكر في 4 أعمال دفعة واحدة وعماد صفوت مع غادة عبدالرازق في «صيد العقارب»

انطلق بعض شباب الصحفيين من بلاط صاحبة الجلالة إلى عالم الشهرة والأضواء، إذ يشهد السباق الرمضاني الحالي مشاركة هؤلاء الصحفيين في عدة مسلسلات رمضانية بأدوار مختلفة ومتميزة، واستبدلوا أدوارهم مؤقتًا خلال الشهر الكريم، وبدلاً من متابعة أخبار الفنانين والمسلسلات أصبحت أسماؤهم تكتب على تترات الأعمال الفنية.

تشارك الصحفية غادة طلعت في مسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال، إذ تؤدي شخصية تدعى "الجملة"، وهي شخصية شريرة مغلفة بشكل كوميدي، وتدور الأحداث في إطار الحقبة الزمنية الخاصة بمسلسل ألف ليلة وليلة.

ويعد هذا المسلسل هو العمل الثالث الذي تتعاون فيه غادة مع الفنان ياسر جلال، إذ سبق وشاركت معه في مسلسلي "رحيم" و"الفتوة" خلال الأعوام الماضية، كما تتعاون مع المخرج إسلام خيري للمرة الثانية، وذلك عقب مشاركتها العام الماضي في مسلسل "جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم.

وتعد غادة من الصحفيات اللائي انطلقن بشكل متميز في عالم الفن، إذ لفتت الأنظار إليها في عدة أعمال، كان من أبرزها دورها في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، وجسدت خلاله شخصية "أم إبراهيم" زوجة أحد الإرهابيين.

يشار إلى أن غادة كانت قد شاركت مؤخرًا في حفل عيد الشرطة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدمت خلال العرض شخصية حقيقية لسيدة شهيرة من بيت الشاعر، وعُرفت بمساعدتها لرجال المقاومة والشرطة ضد العدوان، لدرجة أن بيتها أطلق عليه "بيت السلام"، وخلال الأحداث استشهد على يدها وفي منزلها واحد من أبطال الشرطة المصرية.

أما الصحفي عمرو صحصاح فيشارك في السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسلي "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني و"صدفة" مع الفنانة ريهام حجاج، ويجسد في العمل الأول شخصية شاب يدعى مصطفى يعمل مديرًا للسنتر الذى يتشارك فيها "بهجت الأنصارى" و"عبدالبديع"، حيث أن عبد البديع يَنصب على شريكه بهجت الأنصارى، ومصطفى لا يرضى بهذا الأمر.

يشار إلي أن مسلسل "عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

ويجسد صحصاح في مسلسل "صدفة" شخصية "مصباح" ، وهو الذراع اليمنى لأحد كبار رجال الأعمال، ويكون المنفذ لكل مخططاته، حتى يتورطا في النهاية في العديد من المشاكل.

وكان عمرو صحصاح قد بدأ مشواره مع الفن في أحد مسارح الهواة، ثم شارك بمشهد في مسلسل "يتربى في عزو"، للنجم الكبير يحيى الفخراني، وفي العام التالي شارك في مسلسل "قلب ميت" بطولة شريف منير، ثم شارك في مسلسل "سلسال الدم"، وتوالت أعماله.

أما الصحفية الشابة أمنية شاكر فتشارك بالسباق الرمضاني من خلال 4 مسلسلات، هى "سر الهي" و"لانش بوكس" و"كامل العدد" و"بدون سابق إنذار" ، وتلعب في العمل الأول دور "أمل" السكرتيرة بمكتب المحامية مي سليم، والمسلسل بطولة الفنانة روجينا ومي سليم وأحمد مجدي.

كما ظهرت أمنية في الحلقة الخامسة من مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل، وتجسد أيضًا دور "دعاء" في مسلسل "كامل العدد" مع المخرج خالد الحلفاوي، كما تشارك في مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة الفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وكانت أمنية قد سبق وشاركت في بطولة مسلسل "إيجار قديم" للفنان شريف منير، ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة الفنانة هنا الزاهد.

أما الصحفي عماد صفوت فيشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "صيد العقارب"، إذ يجسد شخصية "شوقى محروس" رجل الأعمال المتزوج من شقيقة غادة عبدالرازق "سامية عاطف".

يشار إلى أن المسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال.

وكان عماد قد سبق وشارك في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "صوت وصورة"، وقدم خلاله شخصية الشيخ عبدالتواب الذي يبدو أنّه متدين لكنه يفتي فتاوى مضللة، كما شارك في مسلسل "قمر هادي" مع هاني سلامة ، ومسلسل "العودة" مع شريف سلامة، إلى جانب مشاركته العام الماضي في مسلسل "جعفر العمدة»" للمخرج محمد سامي.