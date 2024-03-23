تشغيل تجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الكرنك بعد تطويرها

البرعي : المستهدف 1000 جلسة شهريا لخدمة المواطنين

43 سرير وخطة لتطوير أقسام الكلى بمستشفيات المحافظة

السياح يتلقون جلساتهم في أجنحة فندقية ذات إطلالات مميزة على النيل

في محاولة للتخفيف على المواطنين ومع بشريات حلول شهر رمضان المبارك، واصلت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، جهودها في سبيل النهوض بالقطاع الصحي معلنة انطلاق التشغيل الرسمي لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي الكرنك الدولي، واستقبال ما يقرب من 1000 جلسة شهرياً.

في هذا السياق، افتتح الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أعمال التطوير الشاملة التي تمت لوحدة الكلى بمستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي مدير الرعاية الثانوية بفرع الهيئة بالأقصر، والدكتور محمود فتحي مشرف عام أقسام الكلي بفرع الهيئة بالأقصر.

عودة المرضى إلى جلساتهم بعد انتهاء التطوير

وأعلن البرعي، عودة أول مجموعة من منتفعي مرضي الغسيل الكلوي بمحافظة الأقصر داخل مستشفى الكرنك الدولي، والذي تم تحويل خدمتهم من المستشفى منذ عدة أشهر لحين إنهاء أعمال التطوير بها، حيث تم انطلاق التشغيل التدريجي لوحدة الغسيل الكلوي المطورة بها، وخاصة بعد الانتهاء من كافة الملاحظات والتجهيزات النهائية السابق رصدها قبل التسليم الابتدائي للأقسام المطورة بالمستشفى، ضمن أعمال التطوير الجديدة للمرحلة النهائية بمستشفى الكرنك الدولي.

وأوضح أن مستشفى الكرنك الدولي هي إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والتي طورتها الدولة المصرية ضمن أعمال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر أولي محافظات الصعيد بالمنظومة الجديدة، كما تعتبر مستشفى الكرنك الدولي حاليا هي أيقونة السياحة العلاجية بالمحافظة والتي تستقبل المئات من السياح الأجانب ومنهم من يحصل على جلسات غسيله الكلوى من دول العالم المختلفة أثناء زيارته السياحية بالمحافظة.

وأشار مدير فرع الرعاية، إلي أن أعمال التطوير لمستشفي الكرنك الدولي كانت قد خصصت أكثر من 40 مخرج ومكنة غسيل داخل وحدة الغسيل الكلوي الجديدة والمكونة من عدة غرف تميزت بإطلالتها على النيل مباشرة، علما بان التطوير الجديد لمبني الغسيل الكلوي والعنايات المركزة بمستشفى الكرنك الدولي سوف يسمح برجوع واستقبال ما يقرب من 1000 جلسة غسيل كلوي شهرياً لمرضى الغسيل الكلوي بمحافظة الأقصر، كما شملت اعمال التطوير تنفيذ خطة تطوير أقسام الكلى وتجديد القاعات وتطبيق معايير الجودة الشاملة حتى يحصل مرضى الفشل الكلوى على خدمة طبية متميزة وشاملة.

43 سرير وأجنحة فندقية

من جانبه، قال الدكتور محمود فتحي مشرف عام أقسام الكلى بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن أقسام الكلى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، شهدت طفرة في تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، حيث تم وضع خطة تضمنت إعادة توزيع المرضى على أقسام الكلى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وفقاً للتوزيع الجغرافي للمنتفعين والقرب من المحل السكني وتم إعادة توزيع المرضى على أقرب مستشفى بها وحدة غسيل كلوي للتيسير عليهم.

وأضاف فتحي، أن الخطة التي تم تطبيقها تدريجياً تضمنت توزيع المرضى على مستشفيات الكرنك الدولي ومجمع الأقصر الطبي وحورس وإيزيس مع السماح ببقاء المريض دون توزيعه على أقرب مستشفى له وفقاً لرغبته الشخصية، مع اتباع المعايير العلمية في تنفيذ خطة إعادة التوزيع عبر الاستعانة بقواعد البيانات الخاصة بالمرض وإبلاغهم مسبقاً بخطة إعادة التوزيع.

وحول الوحدة المطورة حديثاً، قال الدكتور محمود فتحي، أن إجمالي أسرة الغسيل الكلوي بالقسم المطور سوف تصل إلى ما يقرب من 43 سرير للعمل على مدار اليوم، كما تشهد وحدة الغسيل الكلوي المطورة بمستشفى الكرنك الدولي رؤية مبهجة تطل علي النيل مباشرة علي غرار الأجنحة الملكية الفندقية، حيث أضافت خدمات الغسيل الكلوي في الآونة الأخيرة طفرة جديدة من نوعها في خدمات السياحة العلاجية والتي شهدت فيها هيئة الرعاية الصحية لمستشفى الكرنك الدولي أول حجز دولي من عدد من السياح الأجانب لتأمين جلساتهم الكلوية خلال زيارتهم السياحية لمحافظة الأقصر.

المواطنون: رمضان جاء بالخير

وبعد الافتتاح، أبدى كثير من المرضى سعادتهم الغامرة بالرجوع مرة أخرى لموقعهم الأصلي والذي أتى خلال شهر رمضان الكريم، ومع اقتراب دخول فصل الصيف لتخفيف العبء عليهم خاصة من القاطنين في محيط بندر الأقصر ومنطقة الكرنك، حيث قال جابر ياسين أحد أهالي الأقصر: فرحتنا كبيرة بافتتاح الوحدة بعد شهور من المعاناة بسبب جلسات الغسيل الكلوي، رمضان جاء وأتى بالخير معه، ونشكر كل من ساهم في إنهاء تطوير هذه الوحدة قبل دخول فصل الصيف ليخفف المعاناة على المرضى.

المدير التنفيذي للهيئة يعطي إشارة البدء في استقبال الحالات

وكان الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، قد تفقد أعمال التطوير وإنهاء الملاحظات بوحدة الغسيل الكلوي المطورة بالكرنك، استعدادا لإعطاء إشارة البدء في تشغيل عدد من الأقسام والخدمات التي تم استكمال تطويرها بمنشآت هيئة الرعاية بالأقصر، بناء على تكليفات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة".

وخلال الزيارة، وجه "التلواني" بتلافي كافة الملاحظات لتجهيز وتشغيل الأقسام المطورة والجاري تسليمها لسرعة تخفيف العبء على المواطنين بمحافظة الأقصر، خاصة مرضى الغسيل الكلوي وإطلاق التشغيل للوحدة المطورة، ووضع خطط التشغيل الفنية والتنفيذية لمسؤولي الإدارات والأقسام المعنية بفرع الأقصر للعمل على التشغيل التدريجي لها واستدعاء المنتفعين السابقين للعودة إلى جلساتهم السابقة بالمستشفى بحسب رغباتهم.

وحول وحدة الغسيل الكلوي المحدثة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، أوضح التلواني، أن الوحدة هي إحدى الأقسام المطورة حديثا ضمن مبنى الخدمات الجاري تطويره منذ فترة قريبة وهو المبنى الأخير في أعمال التطوير لمستشفى الكرنك الدولي، والذي يشمل العديد من الأقسام مثل قسم العنايات والحضانات وقسم للإقامة والأجنحة الفندقية، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي والطوارئ ووحدة أشعة الرنين المغناطيسي وعدد من الأقسام والخدمات المساعدة الأخرى.

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (1)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (2)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (3)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (4)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (5)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (6)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (7)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (8)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (9)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (10)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (11)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (12)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (13)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (14)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (15)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (16)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (17)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (18)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (19)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (20)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (21)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (22)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (23)

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي (24)