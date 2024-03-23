حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (47) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية -

14 بندقية خرطوش – 18 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم "لـ 26 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,280 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1,10 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (5 متهمين

"لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (343) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (4متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – خزينتين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ عدد (804) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –

9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش)..بحوزة (عاطلان).

ضبط عدد (2) قضية أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهما (2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة

(متهمان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.