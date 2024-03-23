تفاصيل الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "عتبات البهجة"

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «عتبات البهجة» بزيارة عبد البديع "هشام إسماعيل" لعيطة "علاء مرسي" في الكافية "الحديقة"، ويطلب منه رفع مستوى المكان و زيادة المنيو، ويؤكد له عبد البديع موافقته على شراكته.

يشتكي عرفان "صلاح عبد الله" لزوجته علية "سماء إبراهيم" بعد أن تم غلق المحل، ولكنها لا تهتم وتخبره أنها قررت السفر لابنها قريبًا.

يشترط حنفي "محسن منصور" على نعناعة "جومانا مراد" تسليمها وصل الأمانة مع أموال أخرى أثناء كتب كتابه على فلة "هنادي مهنا".

تقوم سعاد "فدوى" بتبخير الشقة و تخبر عرفان انهم محسودين بسبب زواجهم و يخبرها ان زواجهم لا يعلمه أحد حتى يحسدهم.

يقيم بهجت "يحيى الفخراني" عيد ميلاد إحدى طلبة السنتر في الكافية "الحديقة" و يخبروه جميعا أنهم سعداء بمعرفته التى اختلفت 180 درجة عن البداية و يؤكد لهم نفس الإحساس تجاههم وتعلوا ضحكاتهم و يتبادلون الحديث بشكل ودي و يبدوا عليهم التفاهم.

يصل الطرد المنتظر ويستلمه عم نجف، ويطلب من مساعدة توصيلة لبيت جميلة "بسنت أبو باشا" بعد ان علم منه ان عمر "خالد شباط" موجود بالمنزل.

يستلم عمر الطرد، ويقوم بضرب أخته جميلة، ويخبر جده انها تتناول مواد مخدرة، يحاول بهجت التماسك و يسئل جميلة.

يتحدث بهجت مع متابعيه، ويعتذر منهم لأنه أصبح يشتكي لهم همه و هذا يعترض مع اسم المحتوى "عتبات البهجة" و يتعجب ان من في سنه يستمتعون بذكرياتهم وليس تحمل كل هذه المسؤلية، ويسأل متابعيه هل يوجد من يفهم هذا الزمن، يعتذر منهم على صراحته ويطلب منهم أن يقولوا له بماذا أخطأ.

يغلق اللايف وينظر لصورة ابنة مصطفى المتوفى، ويعتذر منه، ويؤكد له أنه رغم تعبه سيكمل ويتحمل المسؤلية.

تذهب نعناعة لحنفي وترد له بضاعته، وتطلب منه جميع الإيصالات، ويؤكد لها حنفي أن ما تفعله "مش حلو".

يشتكي عمر لصديقة أسامة "أحمد أبو رية" و يؤكد له أنه مصدر الشر والأذى لكل من حوله وأولهم جده بهجت، وأخته جميلة.

يتحدث فريد "حازم إيهاب" مع مي "كنزي هلال" و يسألها عن اختفاء عمر، وتخبرة أن عمر سألها عن اسم جامعته في بريطنيا وأخبرته توتر فريد، وأكد لها أنه سيحاسبها على فعلتها.

تزور سعاد منزل عرفان وعلية وتقتحمه بشكل سخيف، ويخبرها عرفان أن علية سافرت، وتطلب منه أن يظل في منزل علية.

يحاول عرفان أن يهون على بهجت من أمر جميلة ويسأله كيف علم عمر بوجود المواد المخدرة رغم أنها مخفية داخل شريط فيديو.. و ينتبه بهجت للأمر.

يتصل حنفي بنعناعة، ويعرض عليها عرضا ماليا جديدا، ولكنها ترفض، يتحدث بهجت مع فلة ويساعدها في حيرتها بين تيتا والفقر وحنفي والأموال، ويؤكد لها بهجت أن وجودها مع تيتا، والفقر يمكن أن يجعلها تندم، ولكن سيكون الحب بينهما، ويكملان حياتهما ومع حنفي وأمواله ستندم طوال حياتها.