روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في هجوم موسكو الإرهابي

قال ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن، عن إطلاق النار الجماعي، يوم أمس الجمعة، بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، أن روسيا سترد إذا كانت أوكرانيا متورطة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت.

وأضاف ميدفيديف: "الإرهابيون لا يفهمون سوى الإرهاب الانتقامي. لن تساعد أي محاكم إذا لم تتم مواجهة القوة بالقوة، والقتل بالإعدام للإرهابيين."

وتابع: "إذا ثبت أن هؤلاء إرهابيون تابعون لنظام كييف، فمن المستحيل القيام بخلاف ذلك. يجب العثور عليهم جميعا وتدميرهم بلا رحمة كإرهابيين، بما في ذلك مسؤولي الدولة التي ارتكبت مثل هذه الفظائع."